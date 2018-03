Australie : des incendies violents ravagent des dizaines d'habitations

Les températures élevées et les vents violents ont attisé d'importants feux de broussailles et d'herbes pendant le week-end du 17 au 18 mars.

"Avec la taille de cet incendie, son intensité absolue, sa vitesse, nous sommes très chanceux de ne pas parler de blessés ou de tués", a affirmé le Premier ministre australien. Les températures élevées et les vents violents ont attisé d'importants feux de broussailles et d'herbes dans le pays pendant le week-end du 17 au 18 mars.

Jusqu'à 70 logements ont été endommagés ou détruits à Tathra, village balnéaire pittoresque de la côte méridionale de Nouvelle-Galles du Sud. Environ 40 000 hectares ont également été brûlés dans l'Etat voisin de Victoria, parcouru par des dizaines de sinistres. Ces incendies sont encore en cours lundi, comme le signale une carte mise en ligne par le gouvernement.

"Il y a eu un concours dramatique de circonstances [dimanche] après-midi pour les gens de Tathra, dominées par cet air très chaud et très sec et ces vents très violents", a déclaré à la télévision un responsable local des pompiers. "On a vu des pluies de braise s'abattre sur le village et ses alentours."