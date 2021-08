Climat : les premiers incendies se déclarent en Espagne alors qu'une vague de chaleur étouffe la péninsule ibérique

L'incendie le plus important est celui de Catalogne, qui affecte une zone forestière protégée de 41 hectares sur la côte de la province de Tarragone.

La vague de chaleur caniculaire qui frappe une grande partie de la péninsule ibérique a provoqué, jeudi 12 août, trois premiers incendies dans le nord-est de l'Espagne. Dans le même temps, les autorités espagnoles et portugaises ont élevé le niveau d'alerte dans les deux pays.

Le ministère espagnol de la Transition écologique a annoncé dans un tweet avoir envoyé "six moyens aériens de lutte contre le feu" pour combattre trois incendies en Aragon, dans la Rioja et en Catalogne, trois régions du nord-est, en appui des moyens déployés par les gouvernements régionaux concernés. L'incendie le plus important est celui de Catalogne, qui affecte une zone forestière protégée de 41 hectares sur la côte de la province de Tarragone.

La canicule durera au moins jusqu'à lundi

En Espagne tout comme au Portugal voisin, le risque d'incendies inquiète d'autant plus que le bassin méditerranéen est le théâtre depuis plusieurs semaines de feux dévastateurs, notamment en Grèce et en Algérie. Ces risques sont la conséquence d'une vague de chaleur qui doit faire flirter le mercure avec les 40°C au moins jusqu'à lundi dans une grande partie de la péninsule, avec des pics nettement supérieurs dans plusieurs régions du sud de l'Espagne.

Mercredi, les températures ont atteint 42°C dans la province de Ciudad Real (centre de l'Espagne), selon les mesures de l'AEMET. Les scientifiques considèrent les canicules à répétition comme un produit sans équivoque du réchauffement de la planète et estiment que ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier, s'allonger et s'intensifier.