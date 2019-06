Ce que l'on sait de l'incendie qui a causé la mort de trois personnes dans le 11e arrondissement de Paris

"Le bilan aurait pu être bien plus lourd si les gens n'avaient pas respecté les consignes de prévention", a assuré le capitaine Lointier, officier de communication des sapeurs-pompiers de Paris à franceinfo.

Trois personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée dans un incendie survenu dans un immeuble du 11e arrondissement de Paris, rue de Nemours, samedi 22 juin. Vingt-sept personnes, dont un pompier, ont également été légèrement blessées, intoxiquées par les fumées dégagées par le feu, maîtrisé par les pompiers en début de matinée. Voici ce que l'on sait de ce sinistre.

Le feu a pris dans une cage d'escalier, un restaurant et un hammam

Les pompiers de Paris ont fait face à un incendie d'une intensité "très importante", a expliqué le capitaine Florian Lointier. "Le feu a pris dans une cage d'escalier, dans un restaurant et dans un hammam principalement, a-t-il expliqué. Les fumées sont montées sur le premier immeuble de six étages et ensuite sur deux autres immeubles. On a principalement hormis les foyers principaux énormément de fumées et de gaz chaud qui compliquent le travail."

Les 200 soldats du feu déployés sur place ont également fait face à "des arcs électriques dès le début de l'intervention", compliquant leur travail.

Trois personnes sont mortes, mais "le bilan aurait pu être bien plus lourd"

Parmi les trois victimes, une jeune femme s'est défenestrée. Les deux autres personnes ont été retrouvées dans leur appartement. "Le bilan aurait pu être bien plus lourd, a estimé le capitaine Florian Lointier. Là, les gens ont écouté les conseils de prévention qui étaient de rester confinés chez eux et d'attendre que les pompiers viennent les chercher. Ça a demandé un travail conséquent pour les pompiers de Paris en terme de sauvetage et de mise en sécurité puisqu'on a une vingtaine de personnes qui ont été sauvées des flamees dans leur appartement."

Les habitants de l'immeuble qui n'ont pas été blessés ont été pris en charge par la protection civile. "La mairie est en train de prendre le relais", a indiqué.sur franceinfo François Vauglin, le maire du 11e arrondissement de Paris.

Les pompiers sont toujours sur place "pour éviter que le feu ne reprenne"

L'incendie a été maîtrisé en début de matinée. "Mais il y a encore des points chauds, a détaillé François Vauglin. Les pompiers utilisent des caméras thermiques pour observer notamment les câbles électriques et les gaines afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de reprise." "Ils font actuellement un travail très fin pour dégarnir, gratter les poutres pour éviter que le feu ne reprenne, sur trois cages d'escalier différentes, a précisé le capitaine Florian Lointier. Le travail est très long et très complexe."

L'origine du sinistre est inconnue à ce stade

Concernant les origines de l'incendie, "aucune piste" n'est pour l'heure privilégiée, a assuré le capitaine Florian Lointier. L'immeuble touché "ne posait pas de problème structurel à ce stade de mes connaissances", a expliqué pour sa part François Vauglin. Le laboratoire central de la préfecture de police est sur place pour mener l'enquête et procéder aux premières constatations.