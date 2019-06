Canicule : les massifs forestiers sous la surveillance des pompiers

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Qui dit canicule dit gros risques de feux de forêt. Le ministère de l'Intérieur a lancé un plan de prévention en demandant une vigilance et un signalement de tout départ de feu potentiel. Dans les Bouches-du-Rhône, trois massifs sont même déjà fermés au public depuis plusieurs jours. Les pompiers ont été déployés aux abords des zones à risque, principalement à proximité des axes routiers.

"Les mégots sont une cause certaine d'un départ de feu"

"On le répète de nombreuses fois, mais il faut le matraquer", explique le commandant Denis Bargès, coresponsable prévention feu de forêt du département. "Les mégots sont une cause certaine d'un départ de feu, on le voit au bord des routes et au bord des autoroutes notamment. Pour l'instant c'est une simple vigilance et par prévention on met en place un dispositif", indique le pompier. Dans les Landes et dans le Lot, on se prépare également à un été compliqué.

