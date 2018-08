Californie : pourquoi autant d'incendies ?

Ce sont des images devenues tristement banales ou presque. Chaque été depuis une dizaine d'années, la Californie s'embrase. Pourquoi ce phénomène récurrent ? En cause tout d'abord, la végétation californienne, comparable à celle qu'on trouve dans la région méditerranéenne. Une sorte de garrigue ou de maquis balayé par les courants de vents chauds et secs. De gigantesques forêts recouvrent aussi les collines californiennes. Or, en grimpant dans le relief, les feux de forêt gagnent en intensité. Ce relief et cette végétation forment un cocktail explosif, d'autant plus dangereux qu'ils subissent le réchauffement climatique. C'est un fait scientifique établi. Les températures ont augmenté en Californie : +3 degrés en un siècle selon l'agence pour l'environnement. Résultat, le taux d'humidité est ici tombé à 4% alors qu'il devrait atteindre plus de 10% au minimum.

15% des maisons situés dans des secteurs sensibles

Cette situation est aggravée par l'urbanisation galopante. Poussés par les prix croissants de l'immobilier des villes californiennes, de plus en plus d'habitants partent vivre dans des zones à risque. Deux millions de foyers, soit 15% des maisons de Californie, sont aujourd'hui situés dans ces secteurs sensibles. Or, neuf départs de feu sur dix sont provoqués par l'homme. Il suffit souvent d'un barbecue, d'un mégot ou d'une étincelle pour faire naître un incendie ravageur.

Le JT

Les autres sujets du JT