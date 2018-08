Californie : les incendies continuent

Depuis lundi 13 août, un nouveau brasier se propage en Californie (États-Unis). Cette fois, l'incendie frappe à l'ouest de San Diego. En à peine deux heures, le brasier a brûlé 20 hectares de terrain. Pour éviter tout accident, le parc zoologique qui accueille de nombreux touristes a été fermé. Sur place, des dizaines de pompiers tentent de contenir les flammes, en vain. Les fumées se propagent désormais jusqu'à la côte est.

Les flammes ne seront pas maîtrisées avant septembre

Depuis mi-juillet, une vague d'énormes incendies a ravagé l'État le plus peuplé des États-Unis, faisant dix morts. C'est le feu le plus dévastateur que l'État a connu. L'incendie a été nommé Mendocino Complex et a brûlé au moins 114 850 hectares, ce qui représente la superficie de Paris et la petite couronne réunis. Les pompiers ont annoncé que les dernières flammes ne seraient pas maîtrisées avant le mois de septembre.

