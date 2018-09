Brésil : le musée national de Rio de Janeiro ravagé

Un des joyaux du Brésil a été ravagé par les flammes dimanche 2 septembre. Un gigantesque incendie s'est déclaré au Musée national de Rio de Janeiro. La population assiste impuissante dehors et ne peut que filmer le feu. Malgré l'intervention rapide des secours, le feu se propage à une centaine de salles du musée détruisant tout sur son passage notamment des trésors historiques. Les habitants sont dévastés. Le musée fêtait ses 200 ans cette année.

Un manque de budget et d'attention de la part du gouvernement

Le bâtiment majestueux abritait 20 millions de pièces de valeurs, des squelettes de dinosaures, des momies égyptiennes et le plus ancien fossile humain découvert au Brésil connu sous le nom de Luzia. "C’est comme si le Louvre était incendié, on a perdu de grandes collections des artefacts uniques", se désole Sergio Kugland de Azevedo, ancien directeur du musée. Depuis plusieurs années, l'état du musée se détériorait et de nombreuses voix s'étaient élevées pour dénoncer les baisses de budget et le manque d'attention des autorités brésiliennes. Des chercheurs, professeurs, étudiants et anonymes vont se réunir pour crier leur tristesse et leur indignation lundi 3 septembre.

