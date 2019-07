VIDEO. Bouches-du-Rhône : plusieurs départs de feu à Vitrolles, des habitations menacées

Les véhicules continuent à circuler au milieu d'un épais nuage de fumée. Sur des images amateur tournées sur une route, dans les Bouches-du-Rhône, on distingue un entre Rognac et Vitrolles. La circulation sur cet axe a été interrompue mercredi 10 juillet au soir, tout comme celle des trains. "Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont engagé plus de 100 sapeurs-pompiers (...) parce que les accès sont un peu difficiles", indique le commandant Sylvain Besson, sapeur-pompier de Marseille.

Des habitations menacées

Ces feux se situent en bordure de nombreuses habitations et menaceraient par ailleurs des sites industriels alentour. Dans la soirée, quatre Canadair étaient encore mobilisés sur l'incendie. Selon les pompiers, il faudra de nombreuses heures avant que le feu ne puisse être totalement maîtrisé. "Le feu n'a parcouru que quelques hectares, 4 à 5 pour le moment, mais il est très complexe à atteindre d'après les pompiers", conclut le journaliste Théo Souman depuis Vitrolles.