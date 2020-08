DIRECT. Bouches-du-Rhône : plusieurs incendies mobilisent des centaines de pompiers dans le secteur de Port-de-Bouc et Martigues

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Des renforts sont attendus d'autres départements, notamment du Var, et de la région Occitanie.

: Plus de 600 pompiers sont mobilisés sur l'ensemble du secteur, dont 200 à Port-de-Bouc et une centaine à Martigues. Une quarantaine d'engins sont en action, appuyés par des moyens aériens de la sécurité civile, canadairs, Dash et hélicoptères bombardiers d'eau.

: Au total, ce sont quatre incendies qui sont en cours dans les Bouches-du-Rhône depuis 16h30 cet après-midi, selon les informations de France Bleu Provence.

: Les pompiers des Bouches-du-Rhône recommandent d'éviter absolument le secteur de Martigues et notamment l'A55 et la RN568 vers l'ouest. Si vous êtes déjà dans le secteur : laissez circuler les véhicules de secours, changez d'itinéraire par l'A7 et l'A54 via Salon / Aix et Istres, évitez la RD5 et ne prenez pas les sorties Lavera et Port-de-Bouc.

: #INCENDIES Deux incendies se sont déclarés en fin d'après-midi à Port-de-Bouc et Martigues, à l'ouest de Marseille près de la zone industrialo-portuaire de Marseille-Fos. Une portion de l'autoroute A55 a été fermée.

: Pablo Percelsi habite dans le quartier d'Hamra, à 6 km du port. Son appartement n’a pas été trop endommagé par l’explosion, hormis sa porte. "Les Libanais ont gardé un sang froid remarquable. Ici tout est très calme désormais", décrit-il.









: "L’explosion a eu lieu peu après 18 heures, je crois. J’ai été travailler en Irak, en Afghanistan, à Gaza dans le passé... Et je n’ai jamais entendu quelque chose de si violent."



Pablo Percelsi, du Comité international de la Croix-Rouge à Beyrouth, a senti et entendu l'explosion qui a ravagé la zone portuaire de la capitale libanaise.



: "Je n’ai pas vu l’explosion, car j’habite à plus d’un kilomètre, mais bien évidemment je l’ai sentie et entendue. Au début on aurait cru un tremblement de terre. Puis l’explosion a cassé la porte de mon appartement", raconte Pablo Percelsi à franceinfo, qui travaille au Comité International de la Croix-Rouge à Beyrouth.

: Contacté sur Twitter par franceinfo, Ahmad M. Yassine était dans sa voiture à Dayhe, dans la banlieue sud de Beyrouth, lorsque l’explosion a eu lieu. "Tout d’un coup, ma voiture a sauté des mètres en avant", raconte-t-il. "Il a plu partout des débris de verre venant des maisons et des magasins alentour ! C’était horrible, beaucoup de personnes sont blessées et les magasins sont détruits."

: Le secteur du port a été bouclé par les forces de sécurité, qui ne laissent passer que la défense civile, les ambulances et les camions des pompiers. Les journalistes ont été interdits d'accès, a constaté un correspondant de l'AFP sur place.

: Selon des correspondants de l'AFP sur place et des sources sécuritaires à l'AFP, deux fortes explosions ont secoué cet après-midi le secteur du port de la capitale libanaise Beyrouth.

: Le ministre de la Santé libanais Hamad Hasan a indiqué à la télévision libanaise LBC que l'explosion avait fait "un très grand nombre de blessés".

: A cette heure, les causes de l'explosion sont encore inconnues, tout comme le bilan des blessés et victimes éventuelles. Nous vous tiendrons informés à mesure que la situation sur place se clarifiera.

Une forte explosion a secoué la capitale libanaise. La forte déflagration a eu lieu dans la zone du port. L'origine n'est pas connue dans l'immédiat.



Emmanuel Macron annonce que l'Etat et les départements vont débloquer 160 millions d'euros pour verser une prime exceptionnelle Covid aux 320 000 aides à domicile.



• Les chaînes du service public France Ô et France 4, qui devaient initialement s’arrêter dimanche 9 août, vont finalement poursuivre leur diffusion encore quelque temps. La ministre de la Culture a annoncé le report d'un an de l'arrêt de la chaîne France 4 et la fermeture définitive de France Ô d'ici la fin du mois d'août.

: Selon des informations préliminaires de médias locaux, l'explosion serait le résultat d'un incident au port de Beyrouth. Une information non confirmée pour le moment.

: Les vitres de nombreux immeubles et magasins ont volé en éclats. D'épais nuages de fumée orange s'élèvent au dessus de la capitale. Les médias locaux diffusent des images de personnes coincées sous des décombres, certains couverts de sang.

: La correspondante d'Al-Jazeera décrit plusieurs personnes âgées blessées dans la rue. "C'est un cauchemar", décrit-elle. L'Agence France-Presse publie de nouvelles photos des rues de Beyrouth après l'explosion, notamment celle d'une personne blessée.















: "Beaucoup de personnes saignent, c'est une situation de chaos", décrit au micro d'Al-Jazeera (en anglais) Anchal Vohra, correspondante au Moyen Orient basée à Beyrouth. "Je ne sais pas si je pourrais aller au bâtiment de la Croix-Rouge qui est près de chez moi (...) dans la rue tout le monde essaye de sauver des blessés."

: Selon une source sécuritaire à l'Agence France-Presse, deux explosions ont eu lieu au port de Beyrouth. Des dizaines de blessés sont à déplorer, selon un bilan provisoire. L'explosion s'est produite dans la zone du port qui abrite des entrepôts, précise Reuters.

: Une journaliste basée à Beyrouth publie une photo de son bureau après l'explosion. On y voit une porte complètement cassée en deux.

: Plusieurs vidéos présentant une explosion ayant eu lieu dans le port de Beyrouth circulent sur les réseaux sociaux. Nous essayons d'en savoir plus.







: Bonjour @Louis et @Midazola et @Humphrey Une forte explosion a en effet été entendue à Beyrouth et une épaisse fumée s'est élevée de la capitale libanaise, ont rapporté des journalistes de Reuters et de l'Agence France-Presse, présents sur place. La déflagration, dont l'origine n'est pas encore connue, a été entendue dans plusieurs secteurs de la ville. Les vitres de nombreux immeubles ont volé en éclats. Le lieu exact de l'explosion n'est pas non plus connu.

: Un suspect a été interpellé cet après-midi après le passage à tabac d'un client d'une laverie de Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise) dimanche, a appris franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information de BFMTV.

: L'ancien porte-parole du gouvernement et ex-candidat aux municipales de Paris, Benjamin Griveaux, a été chargé par le Premier ministre d'une mission parlementaire sur l'alimentation des jeunes, selon un décret publié au Journal officiel.

: "S’il vous plaît, ne me tirez pas dessus". Le Daily Mail a publié de nouvelles images de l’arrestation de George Floyd, juste avant sa mort. Elles ont été tournées par les caméras corporelles des policiers à Minneaopolis (Minnesota). On le voit supplier les deux agents de ne pas lui tirer dessus tout en sanglotant, décrit le HuffPost.

: Le Masters 1000 de tennis de Madrid, prévu du 12 au 20 septembre, n'aura pas lieu cette année, annoncent ses organisateurs du tournoi. Ils expliquent ce choix par "la difficile conjoncture que continue de provoquer le Covid-19 à tous les niveaux".

: Si vous parlez espagnol, cet article d'El Pais raconte la lente déchéance du règne de l'ex-roi Juan Carlos Ier, du safari polémique au Botswana en 2012 à l'affaire Corinna Larsen, du nom de son ancienne amante.







: Les sociétés privées se bousculent dans l'espace. Après le retour sur Terre de deux astronautes à bord d'une capsule de l'entreprise SpaceX, dimanche, c'est au tour de Virgin Galactic de viser les étoiles. La compagnie estime qu'elle serait en mesure d'effectuer un premier vol touristique dans l'espace au premier trimestre 2021.

: Des fusillades et règlements de compte touchent l'agglomération de Grenoble (Isère) depuis la fin du mois de juin. A ce jour, trois personnes sont mortes et trois autres ont été gravement blessées. Le syndicat Alliance Police nationale dénonce auprès de France 3 Auvergne Rhône-Alpes un manque de moyens humains et matériels pour y faire face.

: Des affrontements ont éclaté à Beyrouth entre forces anti-émeutes et des manifestants qui ont tenté de prendre d'assaut les locaux du ministère de l'Energie. Ils protestent contre les coupures de courant de plus en plus fréquentes alors que le pays est plongé dans une crise inédite.











