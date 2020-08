Bouches-du-Rhône : de violents incendies sur le littoral et une situation toujours préoccupante à Martigues

L'incendie qui s'est déclenché en plein massif forestier avait déjà ravagé 800 hectares de végétation vers 22 heures, et sa progression rapide. Des personnes réfugiées sur la plage de la Couronne ont été évacuées.

Plusieurs incendies étaient en cours dans les Bouches-du-Rhône, mardi 4 août, selon les informations de France Bleu Provence et France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les pompiers ont recensé cinq départs de feu recensés par les pompiers à Martigues, Port-de-Bouc, Aubagne, Gignac et Carnoux-en-Provence.

A Martigues, une situation préoccupante

A 23 heures, 1 400 pompiers étaient encore mobilisés à Martigues, où la situation est la plus préoccupante, notamment dans le quartier de La Gacharelle, un endroit touristique très fréquenté. Au moins 800 hectares ont déjà été parcourus par le feu, a notamment précisé sur franceinfo, la cheffe du pôle communication des pompiers des Bouches-du-Rhône Perrine Bagland. Le feu "est dans la ville", ont indiqué les pompiers à France Bleu Provence. Quelque 200 à 250 personnes du quartier Bargemont ont été évacuées. Une cellule de crise a été installée à la mairie et la ville a ouvert deux gymnases pour accueillir les habitants.

Les vacanciers de trois campings de la Couronne, un quartier de bord de mer de la commune de Martigues, ont également été priés de se regrouper sur la plage face à la progression du feu, a indiqué à l'AFP la police nationale. La préfecture maritime a indiqué à franceinfo que "plusieurs centaines de personnes" sont évacuées par la mer ou le seront dans les heures qui viennent, via des bateaux dans le port des Tamaris, à Martigues. Ces sauvetages ont débuté vers 22 heures, dans une nuit noire.

Le feu ne menace pas les installations industrielles de la zone de Fos-sur-mer, avait toutefois assuré à l'AFP Pierre Dartout, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en début de soirée.

L'incendie s'est déclenché au sud-ouest de Martigues en fin d'après-midi, en bordure de Carry-le-Rouet et de Sausset-les-Pins, en plein massif forestier. Le feu est propulsé par des rafales de vent allant de 80 à 100 km/h. Le vent va continuer à souffler une partie de la nuit. Les flammes font des sauts de plusieurs dizaines de mètres et deux maisons ont brûlé. Les pompiers parlent de "situation hors normes" et le feu descendait désormais vers le Sud, sur la côte bleue, vers Sausset-les-Pins.

A Port-de-Bouc, le feu désormais sous contrôle

Un autre incendie s'était déclenché vers 16h20 à Port-de-Bouc. Le feu touche une zone industrielle. Une attention particulière est portée sur la zone péri-urbaine, dans le quartier de Saint-Jean. Là aussi, des maisons ont été endommagées, ainsi qu'un garage automobile. Mais les secours ont pu sauver 14 habitations, un gymnase, un camping, ainsi qu'une vingtaine de voitures. "Aucune victime n'est à déplorer", précisent les pompiers des Bouches-du-Rhône à franceinfo. 110 hectares sont partis en fumée. Le feu est sous contrôle actuellement, après avoir dévasté 110 hectares.

A Aubagne, trois hectares ont été parcourus et une attention particulière est portée dans le quartier de La Fenestrelle. Au total, 340 sapeurs-pompiers sont intervenus au plus fort de l'incendie. A Gignac-la-Nertheen, l'incendie a pris en bordure de l'autoroute A55. Le feu a parcouru un hectare mais il est à présent éteint.

Des moyens aériens ont aussi été engagés sur l'ensemble du secteur sinistré, avec: sept avions, dont des Canadairs et des avions bombardiers d'eau, cinq hélicoptères bombardier d'eau. Mais la nuit a contraint ces moyens aériens de stopper leurs rotations et leurs largages. Des renforts d'autres départements sont également sur place ou en cours d'acheminement. L'autoroute A55 est toujours fermée au niveau de Gignac.

Voici les lieux d'hébergement pour la nuit :

Martigues : gymnase Picasso-Gacharelle, gymnase G. Philippe ; La Couronne : salle Polyvalente ; Sausset-les-Pins : salle des arts, gymnase Calmat ; Carry-le-Rouet : salle Rouet, salle Canepa ; Carro : salle polyvalente.