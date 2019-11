Australie : Sydney sous la menace des flammes

La langue de feu s'étend sur des kilomètres. Poussée par des vents violents, alimentée par une canicule extrême, elle ravage une végétation particulièrement sèche. Des dizaines de milliers d'hectares de forêt sont partis en fumée. Le soleil n'arrive même pas à percer, tant les fumées sont denses. Débordés, les pompiers australiens ne savent plus où donner de la tête. Ils ont rarement été confrontés à une catastrophe d'une telle ampleur.

Trois personnes décédées

"Il y a 85 feux à traiter. Nous ne pouvons pas contenir la moitié de ces feux. Nous avons déclenché l'état d'alerte pour 14 d'entre eux, et nous en avons sept autres pour lesquels le niveau d'alerte est maximal", explique Shane Fitzsimmons, chef des pompiers de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Les Canadair déversent des tonnes de produits retardant, car l'inquiétude est extrême. Les flammes ne sont plus qu'à quelques kilomètres de Sydney, la plus grande ville d'Australie. Il n'y a pas eu encore d'ordre d'évacuation. En revanche, dans les alentours, des habitants partent se mettre à l'abri. Trois personnes sont mortes, mais le bilan pourrait être beaucoup plus lourd si Sydney venait à être touchée.

