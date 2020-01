Australie : des villes entières évacuées à cause des incendies

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des bouchons sur des kilomètres, les stations-service et les supermarchés assaillis, le tout dans une brume orangée... LÉtat de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé d'Australie, fait face à une situation de chaos. Et pour cause, face à l'avancée des incendies, les habitants de la région ont reçu l'ordre d'évacuer. D'autant que les autorités s'attendent au pire le 4 janvier, avec une nouvelle journée noire marquée par une hausse des températures. "Dégagez d'ici, c'est le seul message", insiste ainsi Andrew Constance, le ministre des Transports de Nouvelle-Galles-du-Sud.

Le Premier ministre violemment attaqué

En visite dans les zones sinistrées, le Premier ministre a essuyé de violentes critiques. "Vous êtes un idiot, vraiment", lui a lancé un habitant effaré. Pire encore, pour son image, même certains pompiers ont refusé de saluer le chef de gouvernement, qui a notamment fait polémique pour des vacances à Hawaii en pleine période de crise.

