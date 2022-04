Aude : l'installation de chèvres pour prévenir les incendies de forêt sème la discorde

Au cœur de la forêt de Roquefort-des-Corbières (Aude), le maire Luc Castan et son adjoint Jean-Paul Fournier sont inquiets. La végétation, qu'ils estiment trop épaisse et touffue, va provoquer un risque d'incendie très élevé cet été. Pour eux, il n'y a qu'une seule solution pour prévenir ce danger : installer 350 chèvres. "Avec les chèvres, on arriverait à garder un couvert végétal un peu moins dense", explique Luc Castan. Une solution que le maire juge simple, écologique, et qui a déjà fait ses preuves dans d'autres territoires comme le Pays basque.



L'administration se serait opposée à ce projet

Les habitants de Roquefort-des-Corbières semblent séduits par l'idée. Mais le maire de la commune peine à garder son enthousiasme car, d'après lui, l'administration se serait opposée à ce projet. Pourtant, l'Office national des forêts assure qu'aucune demande de dérogation n'a été déposée en préfecture : l'installation de chèvres en pâturage dans la forêt obéit à des critères stricts, et à une étude approfondie du terrain.