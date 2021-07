Aude : l'incendie du massif de la Clape maîtrisé, le feu reste sous très haute surveillance

La terre est brulée et calcinée dans le massif de la Clape, (Aude), dimanche 4 juillet. La végétation n'a pas résisté à l'assaut des flammes. Même si l'incendie est désormais fixé, les pompiers continuent leurs opérations au sol et étouffent les dernières cendres. "Si le vent tourne, si ça sèche un peu, ça peut repartir plus loin", redoute Frédéric Lenoir, sapeur-pompier à Gruissan (Aude). Les pompiers ont parcouru la garrigue toute la nuit, craignant un nouvel incendie. "On déplace les cailloux pour essayer de trouver les points chauds", explique Arthur Lachance, sapeur-pompier.



300 hectares partis en fumée

L'incendie s'est déclaré samedi, vers midi. Le feu s'est vite propagé, obligeant les vacanciers à fuir. "C'était très proche, on sentait la chaleur du feu", témoigne une vacancière. "C'était vraiment impressionnant", confie un homme. Aucun blessé n'est à déplorer. Mais 300 hectares de végétation sont partis en fumée.