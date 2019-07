Ardèche : 130 hectares partis en fumée

Avec la sécheresse, les risques incendies sont très importants. A Lanas, en Ardèche tout au long de l'après-midi du samedi 13 juillet, les pompiers ont lutté à l'aide de plusieurs canadairs contre les flammes. 130 hectares ont brûlé. Plusieurs routes ont été coupées. En fin de journée, le feu est contenu, mais avec le vent, les pompiers restent très vigilants. France 3 a joint la préfète de l'Ardèche. "Dès 14h30, nous avons eu à peu près 150 sapeurs pompiers, 20 gendarmes pour sécuriser le secteur", précise la préfète Françoise Souliman, dans la soirée du samedi 13 juillet.

"Et surtout, nous avons eu deux traqueurs et six canadairs, plus un dash, qui ont effectué une trentaine de largages. Pour l'instant le bilan est de 130 hectares. Le feu est pour l'instant fixé, mais nous avons encore un risque de reprise sur le flanc droit qui est beaucoup plus difficile à défendre et c'est pour ça que l'on maintient un dispositif conséquent sur place. D'autre part, un camping qui avait été évacué à Balazuc par précaution, les campeurs ont réintégré le camping", informe la préfète.

