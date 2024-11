Incendie : le marché de Noël du Barcarès ravagé par les flammes

Que s’est-il passé à Barcarès dans les Pyrénées-Orientales ? Un incendie dont l’origine reste pour l’instant inconnue a ravagé une partie du marché de Noël la nuit dernière. L'ouverture du marché était prévue dans quelques jours.

Sur les images, il est possible de voir des flammes de plusieurs mètres de haut dévorant les chalets du marché de Noël. L’incendie a débuté vers 4h du matin et s’est rapidement propagé. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Des chalets et des conteneurs ont été entièrement détruits sur 3 000 m². Le sinistre a été maîtrisé par les pompiers durant la nuit. Au matin, ils étaient toujours à pied d'œuvre pour éviter tout redémarrage de l'incendie.

L’un des marchés de Noël les plus importants en France

Les causes de l’incendie restent pour l’heure indéterminées. Ce sinistre intervient moins d’une semaine avant l’ouverture du marché traditionnel, un rendez-vous phare très attendu dans la région. Fréquenté par plus de 1,5 million de visiteurs l’an dernier, le marché de Noël du Barcarès est l’un des plus importants en France. Les autorités assurent tout mettre en œuvre pour qu’il ouvre ses portes samedi prochain comme prévu.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus