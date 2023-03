Ille-et-Vilaine : un médecin généraliste condamné pour des agressions sexuelles sur une vingtaine de patientes

Au total, 22 plaintes ont été déposées contre cet homme de 48 ans pour des atteintes sexuelles, entre janvier et novembre 2019.

Un médecin généraliste de La Fresnais (Ille-et-Vilaine) a été condamné jeudi à quatre ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour de multiples agressions sexuelles sur une vingtaine de patientes, rapporte ce vendredi France Bleu Armorique. Les faits se sont produits entre janvier et novembre 2019, après l'installation de ce docteur dans cette commune près de Saint-Malo. Au total, 22 plaintes ont été déposées contre cet homme de 48 ans pour des atteintes sexuelles.

La première plainte remonte à novembre 2019. La victime, âgée de 87 ans au moment des faits, évoque aux enquêteurs des "caresses sur la poitrine". "Il m'a fait de gros bisous dessus", ajoute la présidente du tribunal en lisant le témoignage de cette plaignante à l'audience.

Les enquêteurs font alors le lien avec deux signalements antérieurs, lorsque ce docteur effectuait des remplacements dans un Ehpad et dans l'infirmerie d'un lycée. Les gendarmes prennent alors contact avec plus de 200 patientes, âgées de 13 à 87 ans. 27 femmes dénoncent des attouchements. 81 patients indiquent avoir changé de médecin. Dans leurs déclarations, les plaignantes expliquent que le docteur leur demande "systématiquement" d'enlever leur soutien-gorge, avant de leur "caresser la poitrine" et de leur "attraper les seins".

"Il se frotte à moi"

Lors de l'audience, certaines patientes évoquent des palpations lors de chacun de leur rendez-vous médical au cabinet, alors même qu'elles indiquent au médecin être déjà suivies dans le cadre de rendez-vous gynécologiques, décrit France Bleu Armorique. Une femme de 64 ans, auscultée pour des problèmes de genoux, affirme ainsi avoir "senti son sexe" contre elle. "Je me suis dis : ce n'est pas possible, il se frotte à moi", lance-t-elle. "Tétanisée" au moment des faits, elle explique avoir mis plusieurs mois avant de se rendre à la gendarmerie.

Le docteur réfute toutes ces accusations et cherche à expliquer ce geste régulier en évoquant un but préventif. "Les palpations, ce sont des actes médicaux", se justifie-t-il devant le tribunal. Il évoque également "des malentendus" et "une mauvaise interprétation" de ses gestes. "J'ai toujours exercé avec professionnalisme et respect", assure-t-il. La substitut du procureur dénonce cette ligne de défense : "Il ne faut pas prendre les femmes pour des idiotes ! Elles viennent pour un problème de genou, elles se retrouvent à poil", lance-t-elle.

Le médecin a été condamné à hauteur des réquisitions, à savoir quatre ans de prison ferme. Il évoque également d'une interdiction définitive d'exercer la médecine et une activité en lien avec des mineurs. Son nom est désormais inscrit dans le FIJAIS, fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Il lui est aussi interdit de paraître en Ille-et-Vilaine pendant cinq ans après son incarcération.