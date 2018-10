Ille-et-Vilaine : un boulanger utilise sa pelle à pain pour repousser un braqueur

L'homme cagoulé voulait s'emparer de la caisse, a affirmé le boulanger. Il est toujours recherché.

"Il m'a menacé avec sa machette." Luc Vanhollebeke, boulanger à Vern-sur-Seiche, commune située à une quinzaine de kilomètres au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine), affirme avoir été agressé par un homme cagoulé, doté d'une arme blanche, vendredi 12 octobre. L'individu est entré dans la boulangerie un peu après 7 heures. Il était "visiblement plus intéressé par la caisse que par les viennoiseries toutes chaudes", affirme Ouest-France, qui a rencontré le boulanger.

"Je lui ai dit qu’il y avait quelqu’un derrière lui. Il s’est retourné et j’en ai alors profité pour saisir ma pelle à pain et lui asséner des coups au visage", raconte au quotidien régional Luc Vanhollebeke. "Il s'est ensuite enfui en courant. Mon aide a essayé de lui courir après mais il a disparu", ajoute le boulanger. Prévenus, les gendarmes sont arrivés peu après et l’agresseur est toujours recherché.