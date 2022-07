Ille-et-Vilaine : ce que l'on sait de l'accident de poneys qui a fait 17 blessés, dont trois enfants grièvement touchés

Quinze enfants et deux animatrices d'une colonie de vacances ont été blessés mardi dans un centre équestre proche de Vitré, en Bretagne. Un important dispositif de secours a été mis en place.

Le centre équestre du domaine de la Haute Hairie (Ille-et-Vilaine) est sous le choc. Trois enfants ont été grièvement blessés dans une bousculade de poneys et ont dû être évacués vers l'hôpital Rennes Sud, mardi 19 juillet dans la soirée. Douze autres enfants ont également été blessés plus légèrement, tout comme deux animatrices de la colonie de vacances. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait au lendemain de cet accident.

Une bousculade et des coups de sabots

L'accident a eu lieu mardi vers 20h45, dans une colonie de vacances au centre équestre de Saint-M'Hervé, proche de Vitré (Ille-et-Vilaine). Le groupe de 26 enfants, âgés de 9 à 13 ans, encadré par leurs animatrices, ramenait une vingtaine de poneys au pré pour la nuit, à la fin d'une promenade lorsque "l'un des poneys, sans doute celui de tête, a fait demi-tour pour une raison indéterminée, suivi par d'autres", a expliqué le procureur de Rennes, Philippe Astruc, à France Bleu Armorique.

Dans la bousculade, "des coups de sabots ont blessé quinze enfants, dont trois qui ont dû être pris en charge en urgence absolue", a précisé le professeur Louis Soulat, responsable du Samu 35 et chef du service des urgences au CHU de Rennes, au micro de BFMTV.

Trois enfants victimes de traumatismes crâniens

L'accident qui a eu lieu mardi soir a fait 17 victimes au total : douze enfants (tous âgés de 8 à 12 ans) et deux animatrices ont été blessés aux bras et aux jambes. Les trois enfants en urgence absolue ont, eux, subi un traumatisme crânien. Ils présentaient "des lésions à la tête qui nécessitent une surveillance particulière en réanimation", selon Louis Soulat.

Mercredi, leurs pronostics vitaux n'étaient plus engagés. Le chef du Samu Ille-et-Vilaine ajoute cependant que "d'importants traumatismes faciaux, avec des fractures des os du visage consécutifs aux coups de sabots, nécessitent un suivi constant." Deux animatrices ont également été prises en charge pour un stress post-traumatique.

Une cinquantaine de pompiers et deux hélicoptères déployés

De nombreux services de secours ont été mobilisés. Pas moins de dix ambulances et deux hélicoptères ont été déployés pour cette intervention. Pas moins de 45 sapeurs-pompiers étaient également sur place, accompagnés des équipes médicales du Sdis et du Smur. "Les trois enfants les plus gravement blessés ont été pris en charge à l'hôpital Sud de Rennes", a précisé Louis Soulat.

Les blessés légers ont, eux, été transportés vers d'autres hôpitaux. Les enfants ont été répartis selon leur état de gravité dans les différents hôpitaux du département : Vitré, Fougères, Cesson, Saint-Grégoire, et les deux animatrices vers le CHU de Pontchaillou, a fait savoir Louis Soulat.

L'intervention des secours s'est prolongée jusqu'à 2h30 du matin. Après des examens médicaux, plusieurs enfants et les deux animatrices "ont pu rentrer chez eux au cours de la nuit", a annoncé le chef du Samu 35. Mercredi matin, les familles des enfants qui participaient au séjour et sont sortis indemnes de la bousculade sont venus les récupérer.

L'enquête confiée à la brigade de Vitré

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident. Elle a été confiée par le parquet de Rennes à la brigade de recherche de Vitré. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a par ailleurs mis en place une cellule d'urgence médico-psychologique pour les enfants, les parents et le personnel du centre équestre. De son côté, la mairie s'est dite prête à accueillir les familles qui le souhaitent.

"C'est un centre équestre qui existe depuis plus de vingt ans et dans lequel nous n'avons jamais eu de problème", a par ailleurs déclaré le premier adjoint à la mairie de Saint-M'Hervé, Alain Cornée, au micro de France Bleu Armorique.