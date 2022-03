Homme tué par un tir de policier en Seine-Saint-Denis : l'avocat de sa famille lance un appel à témoin

Philippe-Henry Honegger, avocat de la famille de Jean-Paul, tué par un tir de policier lors d'une intervention à la lisière de Sevran et Aulnay-sous-Bois, veut "savoir ce qui s'est réellement passé".

"Ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir un autre son de cloche que ceux qui sont directement concernés et de savoir ce qui s'est réellement passé", a expliqué mardi 29 mars à franceinfo maître Philippe-Henry Honegger, avocat de la famille de Jean-Paul. Ce dernier a été tué samedi par un tir de policier qui tentait de l'interpeller à la lisière de Sevran et Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). L'avocat lance cet appel à témoins pour recueillir des éléments pouvant corroborer ou infirmer la version livrée par la police.

Jean-Paul, la victime âgée de 34 ans, avait gardé la camionnette d'un partenaire commercial qui lui devait de l'argent, précise Maître Philippe-Henry Honegger. Le propriétaire du véhicule a alerté la police. La brigade anti-criminalité a alors cherché à contrôler Jean-Paul mais il a pris la fuite. Selon le procureur de Bobigny, Éric Mathais, "un policier s'est porté à la hauteur de la vitre du conducteur et, dans des circonstances qui restent à déterminer précisément, a fait usage de son arme - un seul coup de feu - au moment où la camionnette redémarrait brusquement". La victime a ensuite été prise en charge par les pompiers de Paris dans un état d'urgence absolue avant de succomber à ses blessures.

À la recherche de vidéos filmées par des témoins

"Des quelques éléments qui ont pu être recueillis par la famille jusqu'à maintenant, il y a des questions qui se posent sur la nécessité absolue qu'auraient eu les policiers d'utiliser une arme", interroge le conseil de la famille. Maître Philippe-Henry Honegger "aimerait avoir des réponses", à toutes ces interrogations et souhaite ainsi recueillir "des vidéos" filmées par des témoins de la scène. L'avocat joint par franceinfo "veut bien croire les policiers sur parole", mais dans certains dossiers similaires "quand on a eu des vidéos, on s'est rendu compte que les policiers n'avaient pas dit la vérité".

La mort de cet homme a entraîné des tensions et des violences, à Sevran en Seine-Saint-Denis. Seize personnes ont été interpellées ce week-end et 13 autres lundi soir, a indiqué le ministre de l'Intérieur mardi matin sur Twitter. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny et l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie.