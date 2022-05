Homme tué par balle à Paris : Martial Lanoir mis en examen et écroué pour "meurtre"

Martial Lanoir a été mis examen et placé en détention provisoire pour "meurtre" lundi 16 mai, a appris franceinfo, de source judiciaire. Il est soupçonné d'avoir tué par balle un jeune homme de 27 ans dans la nuit de vendredi à samedi à Paris.

Cet homme âgé de 50 ans est un sympathisant d'extrême droite. Il s'était notamment fait remarquer en septembre 2020 sur le plateau de l'émission Balance Ton Post, présentée par Cyril Hanouna sur C8, en propageant des fausses informations à tendance complotistes sur la pandémie de Covid-19.

Rapidement interpellé

Une rixe avait éclaté samedi vers 2 heures du matin sur le boulevard de Clichy à Paris, selon une source policière à franceinfo. Trois individus en frappaient un quatrième, quand un cinquième homme est passé par là dans une BMW. Il a stationné son véhicule, en est sorti, leur a dit d'arrêter mais les trois hommes l'ont envoyé paître. Alors, il est retourné à sa voiture, en a sorti un Colt 45 et a tiré sur celui qui l'a insulté, le touchant en pleine tête et le tuant sur le coup. Le suspect avait pris la fuite avant d'être interpellé par des policiers quelques rues plus loin, à proximité de son véhicule, vers 3h50.