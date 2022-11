Hauts-de-Seine : l'hôpital de Nanterre visé par une enquête après des viols au sein de l'établissement

Une plainte a été déposée début novembre par une femme de 78 ans. "La victime et sa fille avaient alerté l'hôpital en amont des faits sur un défaut de sécurité", a précisé l'une des avocates de la plaignante.

Une enquête a été ouverte après une plainte visant l'hôpital de Nanterre, déposée par une patiente qui affirme avoir été violée alors qu'elle se trouvait dans l'établissement, a annoncé le parquet mercredi 30 novembre. La plainte de cette femme de 78 ans, consultée par l'AFP, a été déposée début novembre contre l'établissement et sa directrice pour "mise en danger délibérée de la vie d'autrui". "La victime et sa fille avaient alerté l'hôpital en amont des faits sur un défaut de sécurité : une issue de secours s'ouvrait depuis l'extérieur alors qu'elle n'aurait pas dû", a précisé l'une des avocates de la plaignante.

Mi-septembre, un homme a été mis en examen pour viols sur deux patientes de l'hôpital Max-Fourestier, âgées de 78 ans et de 70 ans, survenus dans la matinée du 27 juillet. Il est également soupçonné d'avoir violé une fille de 12 ans à Nanterre, deux jours plus tard. Après son arrestation, l'hôpital de Nanterre a assuré à l'AFP avoir pris "des mesures complémentaires de sécurité", notamment "un renforcement des contrôles à l'entrée de l'hôpital" et "des rondes plus fréquentes des agents de sécurité".

L'enquête visant l'hôpital a été ouverte mi-novembre et confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP), a précisé le parquet de Nanterre mercredi. "Les établissements de santé ont une obligation de surveillance, d'autant plus cruciale qu'ils accueillent un public vulnérable. C'est un scandale en termes de sécurité", a réagi un autre avocat de la plaignante.