Haute-Savoie : un coureur brésilien décède sur l'une des courses de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc

Un coureur brésilien a fait une chute mortelle dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 août, alors qu'il participait à la Petite trotte à Léon (PTL), l'une des courses de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), ont appris franceinfo et France Bleu Pays de Savoie de sources concordantes. L'accident s'est produit à proximité du refuge de Plan Glacier.

"L’équipe de secours héliportée s’est rendue sur place et a confirmé le décès", a complété l'organisation de l'UTMB sur son site internet. Selon elle, "le coureur empruntait avec son équipe l’itinéraire officiel, balisé en permanence et équipé, entre le col de Tricot et le Refuge de Plan Glacier". Les organisateurs précisent également que "toutes les équipes de la PTL ont été informées de la situation". Ils ajoutent que "l’épreuve est maintenue et chaque équipe peut décider de poursuivre l’aventure".

Première course de la semaine

La PTL est la première course qui ouvre la semaine de l'UTMB. Il s'agit d'une course de 300 kilomètres, par équipes de 2 ou 3, avec 25 000 mètres de dénivelé positif. Les participants des 105 équipes "sont suivis en permanence par balise GPS", d'après l'organisation de l'UTMB. Elle souligne que "pour participer à cette épreuve, les candidatures ont été sélectionnées en fonction de leur expérience évaluée sur dossier". Les concurrents sont partis de Chamonix ce lundi à 8h. Ils ont jusqu'à dimanche pour terminer la course.

"La grande famille de l’UTMB est profondément attristée et présente ses condoléances à la famille et aux amis de la victime", ont également déclaré les organisateurs. Ce n'est pas la première fois que l'UTMB est endeuillé. L'an dernier déjà, un coureur tchèque de 35 ans avait fait une chute mortelle au Passeur de Pralognan, sur une autre course parallèle à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc.