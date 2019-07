Haute-Savoie : plus de six heures d'intervention des pompiers pour secourir une vache bloquée dans un canyon

L'animal s'est retrouvé coincé jeudi en contrebas d'un canyon. Les pompiers ont dû avoir recours à un hélicoptère pour le secourir.

Les pompiers de la Haute-Savoie sont intervenus jeudi 25 juillet pour secourir une vache bloquée dans un canyon à Faverges-Seythenex, rapporte France Bleu Pays de Savoie. L'opération de sauvetage a duré plusieurs heures. La bête a finalement été évacuée grâce à un hélicoptère.

Coincée plus de six heures

Au total, 14 pompiers sont intervenus pour secourir l'animal, dont des membres du groupe montagne et du groupe sauvetage-déblaiement du département de la Haute-Savoie.

Une intervention bien compliquée pour les sauveteurs ! La zone, très encaissée, était relativement étroite. La vache s'est retrouvée coincée à plus de dix mètres en contrebas. Les pompiers ont mis... plus de six heures pour la sortir du canyon. Il a fallu finalement avoir recours à un hélicoptère. L'animal en est ressorti sans blessures.