Haute-Loire : l'un des deux randonneurs piqué plus de 200 fois par des abeilles toujours dans un état grave

Cet homme avait été attaqué par des essaims au Brignon, en Haute-Loire.

Le marcheur de 70 ans qui a été piqué par des abeilles à 200 ou 300 reprises mardi est toujours dans un état grave, mercredi 3 juillet. Contrairement à ce qu'avait indiqué la préfecture de Haute-Loire, il n'est pas décédé. Il avait été attaqué par un essaim d'abeilles avec sa compagne, lors d'une randonnée au Brignon, près du Puy-en-Velay (Haute-Loire).

Le pronostic vital du randonneur est engagé depuis mardi lorsque les pompiers de Haute-Loire l’ont pris en charge. Le couple était passé à côté de ruches. La compagne du marcheur, âgée de 52 ans, a, elle aussi, été piquée entre 150 et 200 fois. On ne connaît pas pour le moment l’état de santé de la quinquagénaire, qui a été hospitalisée dans un état moins préoccupant que son mari.

Lors de l’intervention, six sapeurs-pompiers ont également été blessés par des abeilles très agressives. Une enquête de gendarmerie va devoir établir les causes et les circonstances précises de cet accident.