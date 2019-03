Haute-Garonne : une femme de 90 ans, déclarée morte par son médecin, reprend vie sous son linceul

Elle pourrait avoir été victime de bradycardie, un important ralentissement du rythme cardiaque.

Une femme de 90 ans est revenue à la vie alors qu'elle avait été déclarée morte à Portet-sur-Garonne près de Toulouse en Haute-Garonne, rapporte France Bleu Occitanie jeudi 28 mars.

Elle avait été retrouvée inerte et froide par sa famille à son domicile mercredi. Le médecin généraliste qui l'a auscultée a conclu à son décès et délivré un certificat en bonne et due forme. Ses enfants l'ont alors placée sous un linceul et à leur grande surprise la femme s'est remise à respirer. Le Samu l'a conduite à l’hôpital.

Le phénomène est rare mais pas inexplicable. Selon le directeur du Samu 31, la patiente pourrait avoir été victime de bradycardie, un important ralentissement du rythme cardiaque et sa température corporelle a dû descendre au contact du carrelage sur lequel elle est tombée. Son placement sous le linceul aurait fait remonter la température et réaccélérer le cœur. La nonagénaire est désormais hospitalisée à l’hôpital Purpan à Toulouse.