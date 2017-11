Haut-Rhin : un couple entendu 14 ans après la découverte du corps de 4 nouveau-nés dans des sacs poubelles

Quatorze ans après la découverte du corps de quatre nouveau-nés dans des sacs poubelles, dans la forêt de Galfingue, près de Mulhouse (Haut-Rhin), un couple a été placé en garde à vue, a confirmé le procureur de la République de Mulhouse à France Bleu Alsace, mercredi 29 novembre dans la soirée. C'est la concordance ADN relevée lors d'une bagarre entre voisins qui relance l'enquête.

Un couple a été interpellé mardi matin à Petit-Landau. Maintenant, "la question va se poser de savoir quel est le rôle du couple et de chacun des membres de ce couple", a réagi Me Thierry Moser, joint mercredi soir par France Bleu Alsace. "Nous devrions savoir cela dans un laps de temps assez proche", a assuré l'avocat de l'association Enfance majuscule, partie civile dans ce dossier.

Deux nouveau-nés présentaient des traces de strangulation

C'est un agriculteur qui avait découvert les sacs plastiques contenant le corps des bébés sur sa parcelle de terrain, dans la forêt, le 21 octobre 2003. L'un avait le cordon ombilical arraché et deux autres présentaient des traces de strangulation. Les investigations n'avaient rien donné malgré la cellule créée par les gendarmes, "Infanticides 68". Des enquêteurs de la section de recherche de Strasbourg, des brigades de recherches de Mulhouse et Colmar et de la brigade de Lutterbach travaillaient ensemble pour tenter de résoudre l'enquête.

Une ordonnance de non-lieu est rendue le 4 février 2009 par le juge d'instruction. C'est en 2013 que le dossier est de nouveau ouvert, Me Thierry Moser, avocat de l'association Enfance majuscule était convaincu que les progrès de la science permettraient d'identifier les parents.

Le procureur de Mulhouse devrait tenir une conférence de presse jeudi matin.