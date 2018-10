Halloween : à Orléans, un arrêté renouvelle l'interdiction de rassemblements et de port d'armes factices

Cet arrêté est reconduit chaque année pendant la fête, depuis les violences qui avaient éclaté en 2015.

A Orléans, pour la troisième année consécutive, un arrêté municipal interdit le port d'armes factices et les rassemblements potentiellement violents à l'occasion d'Halloween, a appris France Bleu Orléans, mardi 30 octobre. Les violences qui avaient eu lieu dans le quartier de la Source lors de la soirée d'Halloween de 2015, durant laquelle un groupe d'individus masqués s'était attaqué à des voitures avec des battes et des parpaings, avaient nécessité la mise en place de cet arrêté les années suivantes.

La mesure interdit "le port, le transport et le maniement de répliques d'armes ou d'armes factices dont l'apparence est telle qu'il est possible de les confondre avec une arme véritable" ainsi que "tout regroupement ou toute déambulation, particulièrement vecteurs de comportements violents".

Mesures préventives "indispensables"

Cette année, cet arrêté est renouvelé quelques jours après un appel à la violence le soir du 31 octobre posté sur les réseaux sociaux. Un jeune homme affirmant en être l'auteur a expliqué qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Il sera jugé le 28 novembre par le tribunal correctionnel de Grenoble.

À cet arrêté s'ajoute un dispositif de vidéosurveillance et une organisation en conséquence des différents services de police. La mesure concerne une partie du centre-ville ainsi que le quartier de la Source. Olivier Geoffroy, adjoint à la sécurité d'Orléans assure que l'objectif est "préventif" et que cette "vigilance" lui "paraît indispensable". Il ajoute également que ces mesures ne perturberont pas les festivités et qu'il s'agit de faire en sorte "que la fête reste bon enfant".