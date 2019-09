Gironde : une "mamie courage" de 83 ans met en fuite un cambrioleur

Le suspect s'était caché sous le lit de l'octogénaire. Il est toujours recherché.

Une vieille dame de 83 ans a réussi à mettre en fuite un homme qui tentait de cambrioler son domicile situé à Cours-de-Monségur (Gironde), à l'est de Bordeaux, a appris France Bleu Gironde auprès de la gendarmerie. Le suspect est toujours recherché par les enquêteurs jeudi 12 septembre.

Alors qu'elle se trouvait dans sa cuisine mardi soir, la vieille dame a d'abord été alertée par des bruits et par une lumière allumée dans sa chambre. Elle entre dans la pièce, éteint la lumière. Mais celle-ci se rallume peu de temps après. Elle retourne dans la chambre et s'aperçoit alors qu'un homme est caché sous son lit. L'octogénaire saisit les pieds du voleur et l'extirpe de sa cachette. Le suspect s'enfuit par la fenêtre.

Les gendarmes saluent la témérité de "mamie courage"

Toutefois, quelques instants plus tard, le voleur revient à la charge. Il entre à nouveau dans la maison et réclame de l'argent à la vieille dame. Elle se met alors à crier par la fenêtre. Le suspect s'enfuit pour de bon. Sur Facebook, les gendarmes de la Gironde ont salué la témérité de cette "mamie courage". Ils précisent qu'une enquête a été ouverte mais qu'à ce stade, aucun suspect n'a pu être interpellé.