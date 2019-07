Gironde : une jeune femme et une fillette gravement blessées après avoir été percutées par une voiture

Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, renversé la fillette et percuté la voiture de la jeune femme qui était stationnée.

Une femme de 25 ans et une fillette de 11 ans ont été gravement blessées, percutées par une voiture vendredi soir à Bassens, près de Bordeaux, rapporte France Bleu Gironde samedi 20 juillet.

Quand l'accident s'est produit, la jeune femme était assise dans une voiture stationnée, la fillette était à l'extérieur. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, renversé la fillette et percuté la voiture de la jeune femme. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Le pronostic vital de l'enfant était engagé mais ses jours ne sont désormais plus en danger.

Une "course de rue" qui aurait mal tourné

Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Il a subi un dépistage de stupéfiants et d'alcool, mais les résultats ne sont pas encore connus. Contactée par France Bleu Gironde, la police privilégie la piste du "run" : une course de rue avec des voitures qui roulent à vive allure devant des spectateurs.