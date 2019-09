Gironde : le cadavre d'un nouveau-né découvert dans un sac poubelle dans un fossé à Mérignac

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Bordeaux.

Le cadavre d'un nouveau-né a été découvert mardi 24 septembre dans l'après-midi, dans un fossé d'un quartier résidentiel de Mérignac (Gironde), indique France Bleu Gironde mercredi. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Bordeaux.

Une riveraine qui promenait son chien découvre le corps

C’est une riveraine qui promenait son chien qui a fait la découverte. Son chien avait déjà été attiré par ce sac poubelle en contrebas du talus dimanche. Mardi, la promeneuse a décidé d'ouvrir la poche et a découvert le petit corps avec le cordon ombilical et le placenta. Elle a ensuite alerté la police. Le sac a pu être déposé entre samedi soir et dimanche, précise le parquet de Bordeaux contacté par France Bleu Gironde.

Une autopsie doit être réalisée dans la journée, pour savoir si l’enfant est mort-né ou s’il était viable. L'enquête a été confiée à la brigade départementale de protection de la famille.