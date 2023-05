Gard : un homme tue une femme et un autre homme par balles avant de se suicider

L'homme a d'abord tiré sur une femme devant un centre de fitness puis, il est entré dans la salle de sport et a tiré sur un homme.

Un homme a tué deux personnes avec un fusil avant de se suicider, samedi 13 mai à 13 heures, à Saint-Dionisy dans le Gard, ont appris France Bleu Gard Lozère et franceinfo auprès de la gendarmerie nationale. L'homme a d'abord tiré sur une femme devant un centre de fitness qui était ouvert au moment des faits. Puis, il est rentré dans la salle de sport et a tué un homme. Il est ensuite ressorti du bâtiment et a retourné son arme contre lui.

Pour l'instant, franceinfo ignore s'il y a d'éventuels liens entre les victimes et le tireur. Les gendarmes ont bouclé la zone pour les premières investigations. La préfecture a mis en place une cellule d'urgence médico-psychologique.