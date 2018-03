Des mineures vendues par leurs familles à des clans serbes pour cambrioler des maisons dans le Gard

En six mois, ces enfants ont été forcées à réaliser pas moins de 1 500 cambriolages entre les villes de Cannes et de Perpignan. A l'origine des forfaits, des clans serbes installés dans le sud de la France.

C'est une véritable opération de traite d'êtres humains qui a été découverte, à l'issue d'une tentative de cambriolage. Des jeunes filles, mineures, ont été vendues entre 40 000 et 80 000 euros par leurs clans et leurs propres familles à d'autres clans serbes dans le sud de la France, afin de réaliser un grand nombre de cambriolages dans le Gard, a rapporté TF1, samedi 17 mars.

L'enquête a commencé au mois de septembre dernier, quand une jeune femme, Angélique Cambon, compose le 17 après avoir assisté à une tentative de cambriolage, explique la chaîne.

La gendarmerie remonte alors la trace d'un vaste "réseau de trafics d'êtres humains, particulièrement d'enfants, de jeunes demoiselles", explique à TF1 le colonel Stéphane Lacroix, commandant du groupement de gendarmerie du Gard. Ces jeunes filles "étaient vendues par les chefs de clans présents en région parisienne à des patriarches dans le sud de la France", dans le but "de commettre un maximum de cambriolages dans un temps très restreint".

En six mois, 1 500 cambriolages réalisés

Au total, ces mineures ont réalisé pas moins de 1 500 cambriolages en six mois, entre les villes de Cannes (Alpes-Maritimes) et de Perpignan (Pyrénées-Orientales), précise TF1. Elles avaient été formées aux techniques de vol et étaient déposées en voiture chaque jour pour réaliser des cambriolages, avant d'être récupérées.

Les gendarmes ont finalement découvert que ce réseau avait volé des montres de luxe pour un montant de 150 000 euros, des bijoux mais également l'équivalent de plus de six kilos d'or.

Le 21 janvier dernier, les forces de l'ordre ont interpellé neuf personnes à Villeneuve-lès-Avignon (Gard). Elles sont ensuite parvenues à interpeller les personnes à l'origine de cette opération en Île-de-France.