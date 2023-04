Fusillades à Marseille : quatre personnes ont été interpellées, annonce la procureure

Pour l'instant, les enquêteurs n'ont "pas relevé d'éléments" démontrant que ces fusillades, survenues dans la nuit de dimanche à lundi, "sont reliées les unes avec les autres".

L'enquête avance après la série de fusillades survenue dans la nuit de dimanche à lundi à Marseille. Quatre personnes ont été interpellées, a annoncé lundi 3 avril la procureure de la République de Marseille, lors d'une conférence de presse. Leurs gardes à vue viennent de débuter, a précisé Dominique Laurens.

Trois hommes, âgés de 16, 21 et 23 ans, ont été tués dans ces fusillades. Huit personnes ont également été blessées, dont un mineur de 15 ans au pronostic vital "très engagé", selon la procureure. Pour l'heure, "nous n'avons pas relevé d'éléments démontrant" que ces fusillades "sont reliées les unes avec les autres". "Des analyses sont en cours", a-t-elle ajouté. "Mais il est évident que ces faits sont en lien" avec "une double logique", dont une "de contrôle territorial" et une seconde de "vendetta, de représailles".

Quatorze personnes tuées depuis le début de l'année

"Nous sommes dans une dynamique très inquiétante" et "nous pensons qu'elle va se poursuivre encore dans les mois à venir", s'est alarmée Dominique Laurens. Selon les chiffres du parquet de Marseille, depuis le début de l'année, 14 personnes ont été tuées et 43 personnes ont été blessées dans des règlements de compte à Marseille. Sur toute l'année 2022, 32 personnes avaient été tuées et 33 personnes avaient été blessées dans des règlements de compte à Marseille.