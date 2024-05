Fusillade à Sevran : "C'est une violence aveugle pour terroriser et pour maîtriser le quartier", dénonce le maire Stéphane Blanchet

"C'est une violence pour terroriser et pour maîtriser le quartier", dénonce le maire de Sevran, Stéphane Blanchet, sur franceinfo, samedi 4 mai, au lendemain de la fusillade qui a fait un mort et six blessés dans cette commune de Seine-Saint-Denis. L'élu se dit "en état de choc", avec "à la fois beaucoup de colère" et "beaucoup de tristesse". Il raconte que des agents communaux, "dans l'état de panique", ont essayé de "porter secours aux blessés".

L'attaque a eu lieu dans le quartier des Beaudottes, que Stéphane Blanchet décrit comme un "lieu de rencontres", un "lieu de vie". Mais, selon lui, "il y a un point de deal qui n'est pas loin". "Il y a déjà eu d'autres fusillades pas loin, il y a plusieurs jours", ajoute le maire. Il affirme qu'il y aura une sécurisation supplémentaire du quartier dans les prochaines heures. "J'ai vu passer les camions de police. Là, ils seront présents toute la nuit et encore certainement la nuit prochaine", confie-t-il.

L'élu fustige une "économie parallèle"

Pour Stéphane Blanchet, cette fusillade "n'est pas un fait divers isolé", "il y a quelque chose de lourd, de structuré", avec une "aggravation des morts et des blessés". Il fustige une "économie parallèle qu'il faut attaquer avec des moyens qui soient à la hauteur". Une opération "place nette XXL" a été organisée "sur un autre secteur de la ville", rappelle l'élu.

"Il faut après qu'il y ait des suites judiciaires, et puis on ne peut pas nous laisser tout seul." Stéphane Blanchet, maire de Sevran sur franceinfo

Depuis plusieurs années, les élus locaux, comme Stéphane Blanchet, réclament l'installation d'un commissariat de plein exercice à Sevran. Le maire de Sevran demande plus de moyens et "une stratégie sur le long terme" pour lutter contre les trafics de drogues. "Il faut s'attaquer aux sources de profits, au blanchiment d'argent facile", ce "qui ne concerne pas que Sevran" et "doit être amplifié à un niveau beaucoup plus haut", précise-t-il.