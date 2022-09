Fugitif anglais de la Creuse : la justice belge confirme l'autorisation de son transfèrement en France

La justice belge a confirmé ce jeudi l'autorisation de la remise à la justice française de Robert Hendy-Freegard, a appris franceinfo auprès du parquet de Halle-Vilvoorde, en Belgique. Cet escroc britannique, ayant inspiré Netflix, est soupçonné de tentative de meurtre sur deux gendarmes pour leur avoir foncé dessus en voiture, le 25 août dernier à Vidaillat dans la Creuse.



La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles a confirmé la décision de la chambre du conseil de Bruxelles du 15 septembre dernier contre laquelle Robert Hendy-Freegard avait fait appel. Il lui reste un ultime recours possible devant la Cour de cassation belge.

Cible d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice française, le Britannique de 51 ans avait été arrêté le 2 septembre sur une autoroute belge dans le secteur de Gand grâce à un dispositif de vidéosurveillance ayant permis de localiser son véhicule.

Le 25 août dernier, pendant une inspection de son élevage canin de 26 chiens gardés dans des cages à Vidaillat, Robert Henry-Freegard avait démarré sa voiture, foncé sur les gendarmes et pris la fuite. Connu des services de police britanniques, il avait fait l'objet du documentaire The Puppetmaster : leçons de manipulation et du film de fiction Rogue Agent, tous deux diffusés sur Netflix.

En 2005, il avait été condamné dans son pays à la prison à perpétuité pour enlèvement, tromperie, vol sur des étudiants et des femmes, à qui il avait soutiré plus d'un million de livres, en se faisant notamment passer pour un espion du MI5, le service de renseignement intérieur britannique. Il avait été libéré en 2009 après l'invalidation de sa condamnation par une cour d'appel.