Finistère : un policier renversé par un chauffard au volant d'une voiture volée

Un policier a été sérieusement blessé, renversé par un chauffard mardi soir à Quimper (Finistère), a appris mercredi 30 juin franceinfo de source policière.

Selon cette source, le conducteur, qui était au volant d'une voiture volée, a "volontairement" percuté le policier qui tentait de mettre en place un barrage pour faire stopper le véhicule, vers 21h25.

Un homme évadé d'un centre psychiatrique

Le chauffeur, "très défavorablement" connu de la police, a ensuite pris la fuite. Il a été interpellé quelques heures plus tard alors qu'il avait abandonné le véhicule. Agé de 19 ans, il s'agit d'un homme de nationalité marocaine en situation irrégulière. Il s'était enfui le même jour du centre psychiatrique de Quimper où il avait été hospitalisé après des menaces avec arme blanche. Il a été placé en garde à vue.

Le policier a été blessé au niveau de l’épaule et des jambes. Après avoir perdu connaissance pendant une dizaine de minutes, il a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital sans que ses jours ne soient en danger. Il est sorti de l'hôpital et a sept jours d'ITT.