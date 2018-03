Finistère : trois enfants tués dans un accident de la route à Ploudaniel

Trois enfants ont été tués lors d'un accident de la route à Ploudaniel samedi 3 mars aux alentours de midi dans le Finistère, rapporte France Bleu Breizh Izel. Un autre enfant a été grièvement blessé et deux adultes plus légèrement touchés.

L'accident s'est produit au lieu-dit Le Penfrat sur la commune de Ploudaniel dans le Finistère. Deux voitures se sont percutées sur la route départementale D770. Dans l'une des voitures accidentées se trouvaient un père de famille et ses quatre enfants. Trois d'entre eux sont décédés. Le quatrième enfant âgé de onze ans est grièvement blessé. Le père de famille âgé de 46 ans est plus légèrement touché.

Dans le véhicule en face impliqué dans l'accident, un homme de 51 ans est gravement blessé.

Tragique accident de la route à Ploudaniel : 3 enfants tués, 1 enfant et 2 adultes blessés.

Toutes mes pensées vont aux victimes et à leurs familles.

La sécurité routière doit rester plus que jamais notre priorité.