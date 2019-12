Finistère : trois corps, un père et ses deux enfants de 11 ans, découverts à Landerneau

Selon la gendarmerie, le père aurait tué ses enfants avant de mettre fin à ses jours.

Trois corps, un père de famille et ses deux enfants, ont été découverts mercredi 4 décembre au matin à 7h45 au siège de l’association Don Bosco à Landerneau (Finistère), indique France Bleu Breizh Izel.

Deux salariés ont découvert le corps des deux enfants de 11 ans, emmitouflés dans des couvertures, près d’une voiture dont le coffre était ouvert. Le cadavre du père de famille a été retrouvée un peu plus loin pendu à la passerelle d'accès au bâtiment. Selon le colonel Nicolas Duvinage, commandant du groupement de la gendarmerie du Finistère, "l'un des deux enfants, qui souffre d'un handicap psychique était scolarisé" à l’Itep (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique) de landerneau, géré par l’association Don Bosco qui oeuvre pour la protection de l’enfance et l’insertion.

La piste d'un infanticide est privilégiée

Les enquêteurs privilégient l’hypothèse d’un infanticide par le père de famille avant de se suicider. La mère des enfants qui vit à Brest a été alertée. "Elle a été retrouvée saine et sauve par les policiers à son domicile brestois", explique le colonel Nicolas Duvinage. Le couple était séparé depuis 2011, selon une source proche de l’enquête à France Bleu Breizh Izel.

"C'est une tragédie, ce sont des drames qu'on n'aimerait pas vivre en tant que maire et c'est encore plus émouvant dès que ça touche en plus des enfants", a réagi le maire (DVD) de Landerneau Patrick Leclerc, qui s'est rendu sur place.