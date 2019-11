Femme enceinte tuée par des chiens dans l'Aisne : "Jamais de mémoire de vénerie il n'y a eu des faits agressifs envers l'homme"

Pierre de Roualle, le président de la Société de Vénerie se dit "extrêmement serein". Il est persuadé que ses chiens ne sont pas impliqués dans la mort d'une femme de 29 ans, enceinte, retrouvée morte samedi dernier dans la forêt de Retz.

Une information judiciaire contre X pour homicide a été ouverte par le parquet de Soissons dans l'Aisne mercredi 20 novembre, après la découverte du corps d'une femme de 29 ans, enceinte, retrouvée morte samedi dernier dans la forêt de Retz. La victime est morte par hémorragie après avoir été attaquée par un ou plusieurs chiens alors qu’une chasse à courre se déroulait en même temps. Mais Pierre de Roualle, le président de la Société de Vénerie, est formel : "Jamais de mémoire de vénerie, il n'y a eu des faits agressifs envers l'homme où que ce soit."

D'après ce chasseur, les premiers éléments de l'enquête ne sont pas accablants pour les chiens de chasse : "D'un point de vue chronologie des faits, tout laisse penser que la chasse soit passée là presque une heure après. Deuxième chose, le vétérinaire n'a observé aucune trace de bagarre, de morsure sur nos chiens, contrairement, il semblerait, à celui de cette dame qui a été très largement blessé et euthanasié tellement il a été blessé. Nos chiens, de notre côté, n'ont aucun signe qui laisse penser qu'il y aurait une bagarre."

Pierre de Roualle est formel : rien ne démontre l'implication des chiens de chasse dans ce drame.

"Jamais de mémoire de vénerie, il n'y a eu des faits agressifs envers l'homme où que ce soit, assure Pierre de Roualle. Et je vous rappelle qu'il y a 18 000 chasses par an, depuis des décennies. Cette histoire est dramatique mais je pense que la société de vénerie et l'équipage en question ne sont pas concernés. Je suis extrêmement serein, ça me paraît impossible que nos chiens soient impliqués directement là-dedans."

"Moi ce sont mes enfants", assure Pierre de Roualle à propos des chiens de chasse qu'il possède. "Tous les gens de la ruralité auquel nous appartenons vous dirons ce que c'est qu'un chien courant, un chien de chasse. Il peut y avoir des bagarres entre chiens, mais en aucun cas d'agressivité envers l'homme, contrairement à d'autres races qui sont des chiens d'attaque."