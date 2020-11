Affaire Elisa Pilarski : les tests ADN confirment que la jeune femme a été tuée par le chien Curtis, qu'elle promenait

Les analyses ADN confirment la responsabilité du chien Curtis dans la mort d'Elisa Pilarski et écartent tout lien avec la meute de chiens de chasse qui se trouvait à proximité, a appris mardi 3 novembre franceinfo, de sources proches du dossier, confirmant une information de BFMTV et de l'AFP. Elisa Pilarski, âgée de 29 ans et enceinte, avait été retrouvée morte en forêt de Retz (Aisne), alors qu'elle était partie se promener le 16 novembre 2019 avec l'American staff de son compagnon, Curtis. Le débat sur les animaux responsables de la mort de la jeune femme avait rebondi ce week-end avec la publication d'un rapport vétérinaire incriminant le chien Curtis.

Selon une source proche du dossier, seul de l'ADN du chien Curtis a été identifié à l’intérieur du tee-shirt d’Elisa Pilarski, sous un de ses ongles, et sur ses blessures. Aucune trace d'ADN des chiens de chasse n'a été retrouvée sur le corps de la jeune femme. Aucune trace ADN des chiens de chasse n'a par ailleurs été retrouvée sur la muselière de Curtis, mais uniquement de l'ADN de Curtis. Ceci semble écarter l'hypothèse d'une bagarre entre les chiens qui aurait pu aboutir à l'enlèvement de la muselière.