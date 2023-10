"Fashion Week" : la boutique de Louis Vuitton recouverte de peinture orange par les militants de Dernière Rénovation juste avant le défilé

Les militants plaident pour de plus gros investissements dans la rénovation thermique des bâtiments.

Temps de lecture : 1 min

Louis Vuitton s'est fait refaire la façade. Lundi 2 octobre après-midi à Paris, en pleine "Fashion Week", des curieux et fans de mode sont rassemblés sur les Champs-Elysées, devant le siège de LVMH et son magasin attenant juste avant le défilé de la marque, lorsque trois militants écologistes de Dernière rénovation s'avancent, et aspergent la façade d'une peinture orange particulièrement flashy. Une action qui rappelle celle qu'ils avaient menée près de l'Élysée le mois dernier.

>> TEMOIGNAGES. "On eu une visibilité absolument énorme avec le Tour de France" : les militants écologistes de "Dernière rénovation" attirent de nouvelles recrues

La police intervient en quelques secondes, et arrête les militants, qui affichaient sur leur t-shirt cette phrase inscrite en noir : "leur égoïsme tue". Une action illégale mais légitime, selon Simon, un de leurs camarades. "Le groupe LVMH et notamment Kering sont des champions de l'exil fiscal, explique-t-il. L'évasion fiscale en France, c'est un montant de 15 milliards d'euros par an, là où notre revendication, c'est d'injecter 12 milliards d'euros par an dans les projets de rénovation thermique des bâtiments."

"LVMH a du sang sur les mains"

Cette revendication est loin d'être anecdotique, assure Simon. "Aujourd'hui, le secteur du bâtiment, c'est le troisième poste d'émissions de gaz à effet de serre."

"Il y a 5 millions de passoires thermiques en France, ça concerne à peu près 12 millions de personnes et il y a 2 200 morts tous les ans directement imputés aux mauvaises conditions de logement." Simon, militant écologiste à franceinfo

Cette mesure était pourtant inscrite dans la fameuse convention citoyenne pour le climat, d'où cette action illégale mais légitime pour les militants de Dernière Rénovation. Une action qui n'aura pas empêché la tenue de défilé Vuitton dans une salle recouverte de polyéthylène orange... comme la peinture !

À l'extérieur, l'influenceur Jeremstar a mené une autre action parallèle. Recouvert de faux sang, dans un déguisement de "serpent dépecé", il a défilé en s'écriant : "Vos sacs à main et vos accessoires font souffrir des animaux. LVMH a du sang sur les mains !" Sollicitée, l'entreprise n'a pas répondu dans les délais.