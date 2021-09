Tragédie : la reconstitution des événements de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse

L’usine AZF de Toulouse fabriquait des engrais chimiques et des explosifs sur ce site vaste de 70 hectares. Le 21 septembre 2001, 360 personnes travaillaient sur le site. Selon la thèse officielle, contestée, tout aurait commencé deux jours avant. "Un employé sous-traitant découvre 500 kilos de nitrates éventrés sur le sol et ce dernier à la pelle les ramasse pour les mettre dans une benne", raconte Nicolas Chateauneuf, journaliste à France Télévisions qui effectue une reconstitution sur le plateau.

Un mélange entre chlore et nitrate fatal

Toutefois, il ignore que sur le sol se trouve un composé chloré. Or, chlore et nitrate ne font pas bon ménage. L’employé transporte le nitrate dans un hangar où le sol est humide. Une réaction chimique s'amorce alors entre l’eau, le nitrate et le chlore. 15 minutes plus tard, la détonation arrive et crée une onde de choc qui dévaste tout sur des centaines de mètres, équivalent à un séisme de 3,5 sur l’échelle de Richter.