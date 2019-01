Explosion d'un immeuble à Paris : une personne toujours portée disparue, une trentaine de pompiers restent mobilisés

Cette personne habitait le bâtiment principal de l'immeuble soufflé, annoncent les pompiers de Paris.

Une jeune femme portée disparue est actuellement toujours recherchée par les secouristes qui interviennent rue de Trévise à Paris, au lendemain d'une explosion vraisemblablement due au gaz qui a fait trois morts, dont deux pompiers, a précisé à franceinfo le parquet de Paris dimanche 3 janvier.

Un peu plus tôt, lors d'un point presse sur les lieux de l'explosion, le commandant des sapeurs-pompiers de Paris, Eric Moulin, avait indiqué que cette personne habitait "le bâtiment principal" de l'immeuble ravagé par l'explosion.

"L'explosion a été particulièrement violente, elle s'est propagée sur 100 m, a poursuivi Eric Moulin. Il faut renforcer le bâtiment du sous-sol jusqu'en haut. Tous les bâtiments à côté ou en face ne sont pas accessibles. Au fur et à mesure, on lève les doutes avec les architectes." Une trentaine de pompiers sont toujours mobilisés sur les lieux et des hommes resteront "au moins 48 heures et peut-être toute la semaine".