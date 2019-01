Explosion d'un immeuble à Paris : "J'ai cru qu'il y avait un tremblement de terre"

"J'étais dans ma cuisine pour préparer mon petit déjeuner. Et vers 9 heures, j'ai entendu l'explosion. C'était comme si l'immeuble s'effondrait." Depuis son appartement de la rue de Montyon, dans le 9e arrondissement de Paris, Jim* a vite compris. A quelques dizaines de mètres de son immeuble, une boulangerie de la rue de Trévise a été soufflée par une explosion, samedi 12 janvier, faisant au moins deux morts et 47 blessés.

"Toutes les vitrines des commerçants en face de la boulangerie sont explosées. Les fenêtres du voisinage aussi ont été soufflées, raconte-t-il, encore sous le choc. On a l'impression d'un état de guerre."



Sur Twitter, Emily Molli, une journaliste indépendante américaine venue à Paris pour couvrir la nouvelle journée d'action des "gilets jaunes", a été la première à poster des photos des dégâts.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA