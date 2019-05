Explosion à Lyon : la vie reprend avec émotion

Les familles se promènent, les commerces sont ouverts comme chaque samedi dans cette rue commerçante du centre lyonnais (Rhône). Pourtant, un jour avant, une bombe chargée de billes et de vis de fer explosait devant l'un de ces commerces, qui est resté fermé en ce samedi 25 mai.

Ne pas céder à la panique

La rue a été nettoyée mais le souvenir est encore vif notamment pour les commerçants qui reprennent le travail. L'une d'entre eux a recueilli les blessés dans son magasin. La réserve d'une pharmacie a également servi de refuge pour des clients. "Sur le coup, on ne se rend pas vraiment compte puis ensuite on y pense beaucoup, on réfléchit, il y a le contrecoup qui se passe. Pour ma part, moi j'ai le contrecoup ce matin", explique cette pharmacienne. Les passants de la rue ont également toujours du mal à réaliser. Mais il est important pour eux de continuer leurs habitudes, et de ne pas céder à la panique.

Le JT

Les autres sujets du JT