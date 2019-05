DIRECT Colis piégé à Lyon : l'auteur présumé et des membres de sa famille en garde à vue

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: "Gardons-nous des solutions simplistes qui ne résoudront rien. Ma première responsabilité, c'est de me mettre à l'écoute de tous ceux qui veulent reconstruire."



Rares sont les membres de LR qui appellent ouvertement au départ de Laurent Wauquiez, après la débâcles des élections européennes, mais la question se pose en coulisses. Pourtant, le président des Républicains ne semble pas décidé à démissionner. Il veut, à la rentrée, "tout remettre à plat sur les valeurs, le projet, le fonctionnement et la stratégie d'alliance".



: Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, fortement contesté après la déroute aux élections européennes, a proposé "des états généraux" du parti à la rentrée, afin de "tout remettre à plat", selon des participants au bureau politique, cités par l'AFP.

: Bonsoir @anonyme, ce n'est pas une escroquerie non, mais c'est un calcul que je serais bien en peine de vous résumer ici. Si LREM prend deux sièges supplémentaires grâce au Brexit et le Rassemblement national n'en prend qu'un, c'est à cause de la règle de la plus forte moyenne. Cette règle avantage en général les gros partis. Personnellement, je m'avoue vaincue, mais vous pouvez trouver l'explication sommaire sur le site du ministère de l'Intérieur. Mes confrères de LCI et de Libération l'expliquent bien plus précisément. Au final, LREM et le RN auront le même nombre de sièges.





: Pourquoi 2 sièges à LREM ? LREM à eu plus de 200000 voix de moins que RN et en fin de compte auront un siège de plus, c'est une escroquerie.

: Bonjour , pour le moment, rien de neuf. Il pourrait y avoir une conférence de presse en début de soirée, avec notamment Christophe Castaner, arrivé il y a peu à l'hôtel de police de Lyon. En attendant, vous trouverez dans cet article les premiers éléments connus de l'enquête.

: bonjour Camille. Du nouveau sur l'enquête depuis les gardes à vue ? Le procureur a-t-il prévu de s'exprimer ?

: Ces cinq élus-mais-pas-tout-à-fait ne disposent d'aucun droit attaché au mandat d'eurodéputé, et donc d'aucune indemnité, tant qu'ils n'ont pas leur siège. Il s'agit de Jean-Lin Lacapelle (RN), Claude Gruffat (EELV), Sandro Gozi (LREM), Ilana Cicurel (LREM), Nora Mebarek (PS). On vous les présente, dans cet article.

: Ils sont élus, mais encore pas tout à fait. Au total, 79 sièges seront attribués à la France au Parlement européen, après le départ du Royaume-Uni. D'ici là, la France a 74 sièges et cinq candidats vont donc vivre les prochains mois dans l'attente : deux LREM, un RN, un PS et un EELV.

: C'est son 119e match remporté en Grand Chelem, le record pour un Français, souligne le tournoi, sur Twitter.

: Le match est terminé. Le Français Jo-Wilfried Tsonga s'est qualifié sans grande difficulté pour le 2e tour de Roland-Garros, en battant Peter Gojowczyk 7-6(4), 6-1, 4-6, 6-3.

: @anonyme C'est un tatou ! Et même, pour être précise, un tatou à trois bandes.

: Pardonnez mon ignorance mais... quel est cet animal ??

: Il est 18 heures, on jette un coup d'œil aux titres de ce lundi :



• Le bureau politique des Républicains doit débuter d'un instant à l'autre, au lendemain de la claque électorale reçue par le parti dirigé par Laurent Wauquiez. Suivez les suites du scrutin dans notre direct.



• Après l'interpellation du principal suspect de l'attaque de Lyon, la police met fin à son appel à témoins. La mère, le père, le frère et la sœur de cet étudiant en informatique algérien de 24 ans sont entendus par les enquêteurs.







• Le gouvernement s'est dit "favorable" au projet de fusion entre Renault et Fiat Chrysler soumis par le groupe italo-américain. Le constructeur français, "intéressé", va désormais étudier "l'opportunité d'un tel rapprochement".



• L'académicien François Weyergans, lauréat du prix Goncourt 2005 pour Trois jours chez ma mère, est mort à l'âge de 77 ans.

: Après l'arrestation du principal suspect de l'attaque de vendredi, la police met fin à son appel à témoins.

: Né en 1941 en Belgique, François Weyergans avait reçu le prix Goncourt, en 2005, pour Trois jours chez ma mère. En 1992, c'est grâce à La Démence du boxeur qu'il avait obtenu le prix Renaudot. Il avait été élu en 2009 à l'Académie française, qui vient d'annoncer sa mort.







(CHESNOT / SIPA)

: #WEYERGANS L'académicien François Weyergans, lauréat du prix Goncourt 2005, est mort à l'âge de 77 ans.

: Jeux, sets et matchs. Novak Djokovic passe sans encombre face à Hubert Hurkacz (6-4, 6-2, 6-2). Un peu plus tôt, Gilles Simon a dominé Sergiy Stakhovsky (6-3, 6-3, 6-4) et Stan Wawrinka s'est imposé face à Jozef Kovalik (6-1, 6-7, 6-2, 6-3).

: @Léontine : Le numéro 2 de la liste LREM, Pascal Canfin, a avancé deux pistes, ce matin, sur France Inter : "Nous pèserons de tout notre poids pour avoir soit un candidat français, Michel Barnier, soit un candidat beaucoup plus proche du nouveau barycentre du nouveau Parlement, beaucoup moins à droite" que le candidat proposé par le PPE, l'Allemand Manfred Weber. On vous présente les prétendants ici.







(ARIS OIKONOMOU / AFP)



: Quel président de la commission le PR est-il sensé préférer ? Merci

: @anonyme : Un sommet informel des chefs d'Etat et de gouvernement va aborder la question, demain soir, à Bruxelles, mais le suspens va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous trouverez le calendrier des prochains mois dans cet article.

: Bonjour Franceinfo, quand connaitrons nous le prochain président de la commission européenne, le prochain président du parlement européen et les prochains titulaires de postes de l'UE suite aux élections d'hier ?

: Vous avez observé des points lumineux se déplaçant en file indienne dans le ciel, dans la nuit de samedi à dimanche ? Et vous attendez depuis, terrés chez vous, une invasion extraterrestre ? France 3 Pays de la Loire a de bonnes nouvelles pour vous : il s'agissait d'une "constellation" de satellites lancés par une société californienne.

: Un salut amical à notre collègue Samuel Etienne, hospitalisé après une mauvaise chute sur le tournage de "Fort Boyard". "J’ai trois côtes brisées et des poumons sous surveillance car un léger décollement de la plèvre", livre-t-il au Figaro. C'est sa troisième blessure en cinq participations au jeu de France 2.

: Autriche toujours, mais cette fois sur la scène politique : le chancelier conservateur, Sebastian Kurz, vient d'être renversé par un vote des principaux partis d'opposition. Une motion de censure a été adoptée, dix jours après l'"affaire d'Ibiza", qui a fait voler en éclats sa coalition avec l'extrême droite.

: L'opéra de Vienne (Autriche) a fêté, samedi, ses 150 ans. Un photographe en a profité pour réaliser ce joli cliché des loges (plus garnies qu'à Roland-Garros).







(GUO CHEN / CHINE NOUVELLE/SIPA)

: @anonyme : Les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur contiennent parfois des erreurs, comme cela semble être le cas à Goussancourt. Ils sont susceptibles d'être modifiés par la commission nationale de recensement des votes. Ce n'est qu'ensuite qu'ils seront officiellement proclamés.

: C'est ennuyeux, les nombres de suffrages remontés chez Castaner sont faux ?

: #RENAULT @ThierryMunich : Vous avez raison. Comme l'expliquait Libération, hier, "Peugeot-Citroën semblait tenir la corde pour ce mariage à l'italienne, mais Renault a su convaincre la famille Agnelli qu'il était le meilleur candidat".

: Je me trompe certainement, mais il me semblait que PSA envisageait également une fusion avec FCA!! Pourriez/vous me confirmer_

: Du soleil, du spectacle et... des sièges vides en loges. L'occasion de relire l'article de notre journaliste Louis San, qui a enquêté sur ces places au plus près du terrain souvent boudées par leurs occupants.

: Filons faire un point sur les matchs du jour porte d'Auteuil, à Paris. Rafael Nadal s'est qualifié face à Yannick Hanfmann (6-2, 6-1, 6-3). Jo-Wilfried Tsonga vit un après-midi plus compliqué : vous pouvez regarder son jeu décisif du premier set en direct ici.





: Sur franceinfo, le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Renaud Muselier, appelle de ses vœux la création d'une "commission de rénovation" des Républicains, qui serait présidée par le président du Sénat, Gérard Larcher.

: "On a vu sur le terrain un rejet massif de nos dirigeants. Massif."





Le maire LR de Meaux, Jean-François Copé, estime que la situation au sein du parti dirigé par Laurent Wauquiez, où "tout est verrouillé et fermé", est "intenable". "Si on continue comme ça, on va terminer de mourir", lance-t-il, sur LCI.

: A moins de deux heures du début du bureau politique des Républicains, le parti s'éparpille façon puzzle. Un journaliste politique de Marianne dresse la liste des premiers absents de la réunion.

: Francis Lalanne, chouchou des électeurs de Goussancourt (Aisne) ? Donné vainqueur localement par le ministère de l'Intérieur, le chanteur n'a, en réalité, recueilli aucune voix dans la commune, selon le maire. Je vous explique cet imbroglio dans ce papier.

: Les 1 458 voix recueillies par le Parti révolutionnaire Communistes vont-elles être considérées comme nulles ? Comme nous le signale @anonyme (ainsi que cet article de LCI), les bulletins de cette liste n'avaient pas été validés par la commission nationale de propagande.

: @roilyon69 @Brice @anonyme : Vous êtes nombreux à perdre votre latin face au projet de fusion entre Renault et Fiat Chrysler. Pas de panique : nous venons de publier un article qui devrait vous aider à y voir plus clair. Il est notamment rappelé que Renault-Nissan-Mitsubishi n'est qu'une alliance, et non le fruit d'une véritable fusion.







(MARCO BERTORELLO / AFP)



: Bonjour, Renault n'est il déjà pas allié à d'autres constructeurs comme Nissan ? Celle nouvelle alliance ne serait-elle donc trop grosse pour être acceptée par l'Autorité de la concurrence ?

: Renault n’a pas déjà fusionné avec Nissan ? Créant l’alliance « Renault-nissan », ils peuvent fusionner avec d’autre encore ? Je ne comprend plus rien ....