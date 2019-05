Colis piégé à Lyon : un suspect a été interpellé, annonce le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner

Le ministre de l'Intérieur a salué "l'action conjointe" de la Sous-direction antiterroriste, de la police judiciaire et de la DGSI.

Un suspect a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur l'explosion d'un colis suspect à Lyon, a annoncé Christophe Castaner, lundi 27 mai. Le ministre de l'Intérieur a salué "la mobilisation" et "l'action conjointe" de la Sous-direction antiterroriste (SDAT), de la police judiciaire et de la DGSI. L'attaque, survenue vendredi soir à proximité de la place Bellecour, avait fait 13 blessés. Elle n'a pas été revendiquée. La section antiterroriste du parquet de Paris avait aussitôt été saisie.

Selon le parquet de Paris, le suspect est âgé de 24 ans et est "soupçonné d'être l'auteur des faits". Par prudence, il a été interpellé lundi matin sur la voie publique et non dans son appartement, au cas où il y ait stocké du TATP, indique une source proche du dossier à franceinfo. Cet explosif artisanal très instable avait été utilisé dans le colis piégé, qui renfermait également des boulons, des vis et des billes en métal. La bombe avait été déposée en fin d'après-midi, vendredi, devant une boulangerie de la rue Victor-Hugo, près de la gare de Lyon-Perrache. Les enquêteurs avaient retrouvé des traces d'ADN sur les restes du colis.