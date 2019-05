Colis piégé à Lyon : où en est l'enquête ?

L'auteur présumé de l'attentat de vendredi dernier, qui a fait treize blessés, a notamment reconnu avoir fait allégeance au groupe Etat islamique lors de sa garde à vue.

Il est passé aux aveux. Mohamed M., étudiant algérien de 24 ans, est en garde à vue depuis lundi. Il est soupçonné d'avoir fait exploser un colis piégé à Lyon, faisant treize blessés légers, vendredi 24 mai.

Allégeance au groupe Etat islamique (EI), recherches sur internet relatives au jihad et à la fabrication d'engins explosifs... Voici les dernières informations dont nous disposons sur cette enquête.

Qu'a dit le principal suspect aux enquêteurs ?

Mohamed M. a reconnu devant les enquêteurs avoir fait allégeance au groupe Etat islamique, a indiqué jeudi une source proche du dossier à franceinfo. Alors qu'il s'était montré peu coopératif dans la première partie de sa garde à vue après son arrestation lundi, le jeune homme avait commencé à se livrer mercredi en admettant avoir conçu le colis piégé, dont l'explosion a fait treize blessés légers dans le centre de Lyon.

Le suspect, un étudiant algérien de 24 ans, avait admis son implication dans l'attentat mercredi lors de sa garde à vue. Il avait avouer avoir confectionné et déposé le colis piégé. Il avait également indiqué aux enquêteurs avoir agi seul.



Quelles sont les preuves retenues contre lui ?

Plusieurs autres éléments avaient été accumulés contre le suspect : l'ADN du jeune homme avait été retrouvé sur un morceau du sac qui contenait l'engin explosif, le vélo utilisé le jour de l'attentat avait été retrouvé dans son appartement et des preuves d'achats de produits entrant dans la composition d'explosifs avaient été découvertes par les enquêteurs. Par ailleurs, d'après les éléments recueillis, l'homme a consulté à plusieurs reprises des sites proches de la mouvance jihadiste.

Les enquêteurs ont pu suivre l'itinéraire du "jeune homme à vélo" grâce au croisement de la vidéosurveillance des communes de Lyon et Oullins. L'exploitation de ses données téléphoniques et des achats effectués sur internet a également mené les enquêteurs jusqu'à lui.

Mohamed M., venu en France poursuivre ses études en informatique, n'avait pas obtenu le visa nécessaire et était en situation irrégulière. Mais il était jusqu'ici inconnu des services de police et de justice et ne montrait aucun signe de radicalisation.

>> Explosion d'un colis piégé à Lyon : ce que l'on sait du principal suspect

FRANCE 2

Où en sont les gardes à vue dans cette affaire ?

La garde à vue du principal suspect dans les locaux de la sous-direction antiterroriste (Sdat) à Levallois-Perret, près de Paris, devrait se terminer vendredi.

>> Explosion d'un colis piégé à Lyon : que sait-on des quatre personnes en garde à vue ?

Trois de ses proches, ses parents et son petit frère, avaient également été placés en garde à vue dans ce dossier. Ces gardes à vue ont toutes été levées jeudi "en l'absence d'éléments les incriminant à ce stade", a indiqué le parquet de Paris à franceinfo.