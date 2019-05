Colis piégé à Lyon : le suspect, passé aux aveux, a été mis en examen et écroué

Arrêté lundi et placé en garde à vue, il a été présenté à un juge plus tôt dans la journée de vendredi.

Il a avoué avoir conçu et déposé le colis qui a explosé dans une rue de Lyon, faisant 14 blessés. Le principal suspect a été mis en examen et écroué, annonce le parquet de Paris, vendredi 31 mai. Arrêté lundi et placé en garde à vue, il avait d'abord contesté son implication dans l'attentat. Il a par la suite dit avoir prêté allégeance "en son for intérieur" à l’Etat islamique et a reconnu les faits.

Mohamed Hichem Medjoub, un étudiant en informatique algérien de 24 ans, a été mis en examen pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste", "association de malfaiteurs terroriste criminelle", "fabrication détention et transport d'explosifs en relation avec une entreprise terroriste". Il a été placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet de Paris.